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Saadet Partisi'nden 'Nerede o eski Ramazanlar' videosu: "Uzun, kalabalık ve ucuz sofraları özledik"

"Yeniden bir arada ve uygun fiyatlı sofralarda buluşmak dileğiyle hayırlı Ramazanlar Türkiye"

15 Nisan 2021 21:10

Geçim İttifakı kampanyasını yürüten Saadet Partisi sosyal medya hesapları üzerinden paylaştığı videoda bir yıl içerisinde temel gıda ürünlerine gelen zamlar sebebiyle vatandaşlarımızın yaşadığı geçim derdine "Eskiyi özlemeye devam ediyoruz" sözleriyle dikkat çekti. Videoda "Nerede o eski Ramazanlar, eskiyi özlemeye devam ediyoruz. Uzun, kalabalık ve ucuz sofraları özledik. Yeniden bir arada ve uygun fiyatlı sofralarda buluşmak dileğiyle hayırlı Ramazanlar Türkiye" denildi. 

Bu yıl kurulan sofraların geçen Ramazan'a oranla daha pahalıya mal olduğu anlatılan videoda yer alan ürünlerin zam oranlarıyla ve #MutfaktaRamazan etiketiyle yapılan paylaşımlarla göz önüne serildi.

Bir yıl içerisinde zam yapılan ürünlere kampanyanın web sitesi olan gecimittifaki.com'da da yer verildi.

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