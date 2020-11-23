Saadet Partisi'nden 'Bir Başkadır Türkiye'de pandemi' videosu: Yönetme kapasitesi düşük bir iktidar var karışımızda!

T24 Haber Merkezi

Saadet Partisi Twitter hesabından paylaştığı 'Bir Başkadır Türkiye'de pandemi' başlıklı videoda Türkiye'deki salgın sürecine ve bu süreçte yaşanan gelişmelere yer verildi. Videoda Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu "Yönetme kapasitesi düşük bir iktidar var karışımızda!" ifadelerini kullandı.

Videoda salgın sürecinde siyaset, salgın, eğitim alanlarındaki gelişmelere yer verilirken hastalıkla en önde mücadele eden sağlık çalışanları da hatırlatıldı.

Videoda Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vatandaşlara salgın sürecinde gerçekleşen mitingde çay dağıttı anlar da yer aldı.

Videonun sonunda Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun "Gördüğümüz tablo maalesef hiç de iç açıcı değil. Zira bugün ülkemizde ülkeyi yönetmeye hevesli ancak yönetmenin getirdiği sorumluluğu tam olarak hissetmeyen, yönetme kapasitesi düşük bir iktidar var karışımızda!" sözleri duyuluyor.

Videonun isminin Netflix dizisi 'Bir Başkadır'dan esinlenildiği anlaşılıyor.