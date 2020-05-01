Saadet Partisi'nden 1 Mayıs videosu: Bütün işçi ve emekçilerimizle sesimiz bir

Saadet Partisi 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla bir video paylaştı. Farklı sektörlerde çalışan işçilerin yaşadığı zorluklara dikkat çekilen videoda "Bütün işçi ve emekçilerimizle sesimiz bir" mesajı verildi.

Saadet Partisi Temel Karamollaoğlu da videoyu sosyal medya hesabından, "Zor şartlar altında, alın teriyle helal kazancın peşinde olan ve ülkemize değer katan emekçilerimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü kutluyor, işçilerimizin hakettikleri değeri görebilecekleri bir Türkiye temenni ediyorum" sözleri ile paylaştı.