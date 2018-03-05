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Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu: Cari açığı artırmak mı milli?

05 Mart 2018 16:31

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, iktidarın 'milli olmaktan' bahsettiğini ifade ederken "Cari açığı arttırmak mı milli? Dış borcun artışı mı milli? Tarımda bu kadar dışa bağımlılık mı milli?" sorularını sordu. Karamollaoğlu, "AK Parti'yi eleştirirken Düne kadar birlikte olduğumuz insanlar bizi dinlemiyor" ifadesini kullandı. Karamollaoğlu, FOX TV'de İsmail Küçükkaya'nın sunduğu Çalar Saat programına konuk oldu. Seçim ittifakı için şartlarını sıralayan Karamollaoğlu, "Biz prensiplerin üzerinde duruyoruz. İttifak olabilir, bütün politikalar değişir, o zaman olur. Ama buna razı olur mu iktidar. Biz bu değişiklik olmadan Türkiye'nin düze çıkabileceğine inanmıyoruz" diye konuştu. İyi Parti konusundaki soruya yanıt veren Karamollaoğlu, "Bizim birçok noktada ortak görüşlerimiz var ama şimdiden ittifak prensibini gündeme getirmeyi doğru bulmuyoruz" dedi.

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