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Saadet Partisi İl Gençlik Kolları'ndan, kadına yönelik şiddete karşı temsili 'idam' eylemi

09 Mart 2021 09:30

Bursa'da, kadın cinayetlerine karşı farkındalık oluşturmak amacıyla Saadet Partisi Bursa İl Gençlik Kolları üyelerince yapılan eylemde, meydana temsili olarak dar ağacı kuruldu.

8 Mart Kadınlar Günü dolayısıyla bir araya gelen Saadet Partisi Bursa İl Gençlik Kolları, Ulu Camii Orhan Gazi Parkı'na kurdukları dar ağacında kadın cinayetlerine dikkat çekmeye çalıştı. Üzerinde "Kadın katilinin ilmeği boynuna geçirmeli" yazılı mankeni asan İl Gençlik Kolları üyeleri, hazırladıkları basın metnini okudu. 

Açıklamayı okuyan SP Teşkilat Başkanı Furkan Turgut, "Adalet kâğıda, tabelâya yazılarak tesis edilemez. Adalet, kadına şiddet uygulayanlara kayıtsız kalmamaktır. Bizler idam sehpasının caydırıcı olduğunu düşünüyoruz" dedi. 

 

BursaSaadet Partisi Bursa İl Gençlik Kollarıtemsili 'idam' eylemidar ağacı"Adalet kâğıdatabelâya yazılarak tesis edilemez.SP Teşkilat Başkanı Furkan Turgut

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