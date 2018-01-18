Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu: Abdullah Gül 2019'da adayımız olabilir

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, “Ulusal Basın Buluşması” adı altında düzenlenen toplantıda gazetecilerle bir araya geldi. Karamollaoğlu bir gazetecinin sorduğu "Abdullah Gül 2019'da adayınız olur mu?" sorusunu şöyle yanıtladı: "Abdullah Gül bey kıymetli bir kardeşimiz. Elbette aday olma ihtimali olur. Ama şu anda adayımızdır demek doğru olmaz. Burada iki husus var. İlk olarak kendisi böyle bir noktada 'böyle bir teşebbüste bulunabilirim' demesi gerekir. İkinci noktada da onun seçilebileceği noktasında sağlam bir kanaatin oluşması icap ediyor. Bunlar sağlanırsa o da olabilir, başkaları da."