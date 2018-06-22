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Saadet Partisi adayından sıra dışı seçim çalışması: Takım elbiseyle denize girdi

22 Haziran 2018 19:38

Saadet Partisi Ordu milletvekili adaylarından Muammer Bilgiç, imza attığı seçim çalışması ile sosyal medyada ilgi topladı. Denizde gerçekleştirilen çekimlerde milletvekili adayı ekonomi değerlendirmesi yaptı ve muhalefete dair açıklamalarda bulundu. Takım elbiseyle Ordu sahilinde denize giren Muammer Bilgiç, bu reklam çalışmasını sosyal medyadan duyurunca, sosyal medyada günün konusu oldu. Muammer Bilgiç, paylaşımının altına “Dip dalga bir Muammer Bilgiç filmi :) yönetmen: muammer bilgiç kamera: ct, yusuf şahin ses: beytullah yadi ışık: güneş ışığı oyuncular: Veysel Ilhan, ahmet özkaya, bayram ortatepe, fatih sınay, melih ş, ali ş, ahmet kuşlu. çok yakında gösterimde” ifadelerini ekledi.

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