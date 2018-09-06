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Saadet Partili Milletvekili Cihangir İslam: İnsanlar AKP zihniyetiyle örtüşmemek için dindarlıklarını gizlemeye başladı

06 Eylül 2018 16:30

KRT Haber Müdürü Çağlar Cilara'nın konuğu olan Saadet Partisi İstanbul Milletvekili Prof. Dr. Cihangir İslam, dindar insanların, AKP zihniyetiyle örtüşmemek için dindarlıklarını gizlediklerini söyledi. Cihangir İslam, saraylara çekilmenin Peygamber yolundan sapma olduğunu söyleyerek, dindarların inançlarını AKP'lilere benzemekten korktukları için gizlediklerini şu sözlerle anlattı: "Saray'a çekilmek bir anlamda iddiasında bulundukları Peygamber'in yolundan bir başka yola doğru makas değiştirmektir. Sizin Peygamberi'niz, miras bırakmamış bir Peygamber, insanlardan farklı bir hayat yaşamamış, onlar açsa onlarla aç kalmış bir Peygamber. Mahalle içinde yaşamış bir Peygamber. Küçük de olsa kendisine benim de bir sarayım olsun diyemez miydi? Acı olan şu; insanlar inanın artık dindarlıklarını da gizliyorlar bu zihniyetle örtüşmemek için. Ak Parti iktidara verdiği zararı sadece kendisine vermedi, bu ülkede samimiyetle inanmış insanlara da verdi."

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