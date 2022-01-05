Saadet İstanbul'dan 'Kuyruklara Bakma' videosu; "Bu filmi bitireceğiz"

T24 Video Haber Merkezi

Saadet İstanbul, sosyal medya hesabından paylaştığı videoya son zamanların popüler filmi Don't Look Up'a (Yukarıya Bakma) gönderme yaparak "Don't Look Que, Kuyruklara Bakma; bu filmi bitireceğiz" notunu düştü.

Videoda İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nin AKP’li üyesi Muhammet Kaynar'ın CNN Türk'te Tarafsız Bölge programında kullandığı "Bekleyenlerin gerçekten ekmek beklediğine emin misiniz? Özgen beyin görüntü almasını bekliyorlar" ifadelerine yer verildi ve kuyruktaki vatandaşlar gösterildi. Bir vatandaşın "4 tane ekmek almak için 1 saattir kuyrukta bekliyorum ben. Ellerim kırılsaydı da vermeseydim oy onlara" ifadelerine de yer verilen videoda AKP'li vekil Ahmet Hamdi Çamlı'nın "Evine ekmek götüremeyen hiç kimse yok" sözleri de yer aldı. Videoda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "İş arayana ekmek var, aş arayana ekmek var" dediği anlar da gösterildi.