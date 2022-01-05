T24 LogoT24 Logo
Haberler

Saadet İstanbul'dan 'Kuyruklara Bakma' videosu; "Bu filmi bitireceğiz"

Saadet İstanbul'dan yeni video...

05 Ocak 2022 21:35

T24 Video Haber Merkezi

Saadet İstanbul, sosyal medya hesabından paylaştığı videoya son zamanların popüler filmi Don't Look Up'a (Yukarıya Bakma) gönderme yaparak "Don't Look Que, Kuyruklara Bakma; bu filmi bitireceğiz" notunu düştü. 

Videoda İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nin AKP’li üyesi Muhammet Kaynar'ın CNN Türk'te Tarafsız Bölge programında kullandığı "Bekleyenlerin gerçekten ekmek beklediğine emin misiniz? Özgen beyin görüntü almasını bekliyorlar" ifadelerine yer verildi ve kuyruktaki vatandaşlar gösterildi. Bir vatandaşın "4 tane ekmek almak için 1 saattir kuyrukta bekliyorum ben. Ellerim kırılsaydı da vermeseydim oy onlara" ifadelerine de yer verilen videoda AKP'li vekil Ahmet Hamdi Çamlı'nın "Evine ekmek götüremeyen hiç kimse yok" sözleri de yer aldı. Videoda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "İş arayana ekmek var, aş arayana ekmek var" dediği anlar da gösterildi. 

 

 

 

 

 
saadet partisisaadetdon't look up

Diğer Videolar

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün

CHP'li Çakırözer, Rusya'nın Ukrayna işgalini değerlendirdi: Bu savaş, anahtarın Türkiye'de olduğunu gösterdi

Ukrayna'da Rus askerlerinin pusuya düşürüldüğü anlar kamerada

İlber Ortaylı, Montrö tartışmasını yorumladı: Öyle bir statümüz yok, Montrö'yü kendimiz ihlal etmiş oluruz

Rusya, Kiev'de bir apartmanı füzelerle vurdu, o anlar kameraya yansıdı

Ukrayna'daki Türk vatandaşlarının otobüslerle tahliyesine başlandı

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24