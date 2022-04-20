Rüzgarın uçurduğu çatı üzerine düştü

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde 10 katlı bir binanın çatışı şiddetli rüzgar sebebiyle uçtu. Metrelerce savrulann çatı binanın önünde yüyüren bedensel engelli Yavuz Föge’nin üzerine düştü.

Çevredeki vatandaşların ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralı Föge’yi Kayseri Şehir Hastanesi’ne kaldırdı. Tedavi altına alınan Föge, hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Öte yandan, uçan çatının Yavuz Föge’nin üzerine düşmesi binanın güvenlik kameralarına yansıdı.