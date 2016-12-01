Rüzgar Erkoçlar'dan cinsiyet değiştirme operasyonunun ardından ilk röportaj

20 Şubat 2013 tarihinde müzik yapımcısı Erol Köse'nin Erkoçlar hakkında Twitter'da yayınladığı mesajda, oyuncunun cinsiyet değiştirme ameliyatı geçirerek erkek olduğu iddia edilmişti. Oyuncu ve kardeşi tarafından yalanlanan iddialar daha sonra doğrulanmış ve oyuncunun 'Nil' olan eski adının artık 'Onur Rüzgar' olduğu aktarılmıştı. Erkoçlar, Ayşe Arman'a verdiği, 24 Şubat 2013'te yayımlanan röportajında iki yıldır hormon tedavisi gördüğünü ve üç hafta önce de cinsiyet değiştirme ameliyatı geçirdiğini açıklamıştı.