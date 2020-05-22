T24 LogoT24 Logo
Haberler

Rüzgar Erkoçlar, kendisine yönelik nefret söylemini ifşa etti

22 Mayıs 2020 12:23

Rüzgar Erkoçlar sosyal medya hesabı üzerinden kendisine yönelik 'nefret' içerikli yorum yapan takipçisini ifşa etti ve sonrasında çektiği video ile sevenlerine içini döktü.

Geçirdiği cinsiyet değiştirme ameliyatı ile uzun süre kendisinden söz ettiren Rüzgar Erkoçlar sosyal medya hesabından kendisini rahatsız eden bir yorumu ifşa etti ve çektiği video ile hislerini takipçileriyle paylaştı.

Her ne kadar kendisine yöneltilen bu çirkin sözlerin sekiz yıl öncesine göre çok daha etkisiz olduğunu söylese de Rüzgar Erkoçlar, böyle bir yorumu ifşalayarak farkındalık yaratmak istediğini söyledi.

Tam da çirkin yorumların gündemde olduğu şu dönemde Rüzgar Erkoçlar’ın bu tepkisi sevenleri tarafından da destek aldı. 

Yazdığı satırların ardından takipçilerinden gelen çok fazla yoruma kayıtsız kalmayan Rüzgar Erkoçlar, Instagram hesabının hikaye bölümünden bir video paylaştı ve yaptığı hareketin farkındalık yaratmak için olduğunu ve bu çirkin yorumların kendisini çok da fazla etkilemediğini söyledi.

 

ETİKETLER

habervideorüzgar erkoçlarerkoçlarrüzgaroyuncunefret söylemiifşaifşaladı

Diğer Videolar

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 8 Temmuz 2020

Londra'da inşaatta kullanılan vinç, evlerin üzerine düştü!

Gercüş’te çıkan yangında 40 dönümlük alan kül oldu

Özge Özpirinçci'den 'Kadın' dizisinin tanıtımı için İspanyolca mesaj

Babunu kovalarken 4 katlı binadan düştü!

Hız limitini aşan sürücünün gerekçesi, polisi ceza yazmaktan vazgeçirdi: Yılan...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da anayasa oylaması Putin’in istediği şekilde bitti ama tartışmalar bitmedi...

TİP Başkanı Erkan Baş: Hendek'teki fabrika her patlamada adını değiştirmiş;...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Yeşim Salkım isyan etti: Maske üretimi ranta dönüşmüş; susmayacağım!...

Saadet Partili gençler: Son fabrika satıldığında Beyaz Ak Partili Adam...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bay Yanlış dizisinin yayından kaldırılması için 2. mahkeme başvurusu...

Ali Babacan: 17-25 Aralık mini darbe teşebbüsüydü; ama o dosyaların...

Trump'ın basılmasını istemediği, yeğeninin yazdığı kitaptan: Göğüslerime toplum içinde iltifat...

Sedat Ergin: Sağlık Bakanı’nın 6 Temmuz’da açıkladığı toplam vaka sayı...

Tutuklanan iş güvenliği uzmanı: İşçiler bana, ‘burası patlayacak, bir şey...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da anayasa oylaması Putin’in istediği şekilde bitti ama tartışmalar bitmedi...

TİP Başkanı Erkan Baş: Hendek'teki fabrika her patlamada adını değiştirmiş;...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Yeşim Salkım isyan etti: Maske üretimi ranta dönüşmüş; susmayacağım!...

Saadet Partili gençler: Son fabrika satıldığında Beyaz Ak Partili Adam...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24