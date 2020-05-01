Rutkay Aziz'den 1 Mayıs mesajı: 'Daha iyi bir gelecekte bayramlarımızı kutlamak umuduyla...'

Sanatçı Rutkay Aziz, sosyal medya hesabından paylaştığı video üzerinden 1 Mayıs İşçi Bayramı'nı kutladı. İşsizliğin git gide arttığını söyleyen Aziz, konuşmasını "Daha iyi bir gelecekte, yarınlarda bayramlarımızı kutlamak umuduyla" sözleriyle bitirdi.

Sosyal medya hesabından önemli günlere dair paylaşımlarda bulunan Rutkay Aziz bu defa 1 Mayıs üzerine bir paylaşımda bulundu. Pek çok insanın işini kaybettiğini söyleyen ve tablonun ne kadar vahim olduğuna dikkat çeken usta tiyatrocu, şair Nazım Hikmet'in tablosunun önünde çektiği video ile işçi ve emekçinin 1 Mayıs’ını kutladı.

Aziz şunları söyledi;

"İşçi sınıfının bu anlamlı gününde işçi sınıfından, öğrencilerden, tarım işçisinden yığınla insan bu işsizler ordusuna katılıyor. Salgın kadar tehlike büyük. Ama yine de yarınlara duyduğum umutla işçi sınıfının bu emek ve dayanışma gününü yürekten selamlıyorum. Daha iyi bir gelecekte, yarınlarda bayramlarımızı kutlamak umuduyla"