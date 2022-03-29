Rusya'nın heyet başkanından Ukraynalı müzakereciye "antiseptiği votka sandım" şakası

İstanbul'daki barış müzakerelerinde Rusya heyetine liderlik eden Vladimir Medinski, görüşme başlamadan önce Ukrayna heyetinden bir isimle şakalaştı.

Rus haber ajansının yakaladığı görüntülerde Ukraynalı müzakereci masadaki ufak el dezenfektanı şişesi için "Bu antiseptik" dediği duyuldu. Medinski de, "Aa ben votka sandım" diye yanıt verdi.

Yaklaşık üç saat süren müzakere görüşmesinin ardından ilk açıklama Ukrayna heyetinden geldi. İstanbul'da Rus heyetiyle görüşmelere katılan Ukraynalı müzakereci David Arakhamia, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 8 ülkeyi garantör ülke olarak görmek istediklerini söyledi.

Ukrayna heyetinden yapılan açıklamada henüz ateşkese ilişkin bir anlaşmaya varılmadığı belirtildi. Ukrayna heyeti, Kırım meselesinin görüşmelerin ayrı bir parçası olacağını söyledi.

Rus müzakereci Vladimir Medinski ise ilk turda müzakerelerin "yapıcı" olduğunu söyledi. Medinsky, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski arasında bir görüşmenin, iki ülkenin dışişleri bakanları tarafından başlatılan bir barış anlaşmasıyla birlikte yürütülecekse mümkün olduğunu söyledi.