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Rusya, Kiev'de bir apartmanı füzelerle vurdu, o anlar kameraya yansıdı

Ukrayna Devlet Acil İdaresi, "Eve isabet eden füze sonucu ölen olmadı" açıklaması yaptı

26 Şubat 2022 10:16

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısında 3. güne girildi. Rus güçleri Kiev merkezine ilerleyişini sürdürürken başkentin çevresine yönelik hava saldırıları da devam ediyor.

Başkent Kiev'in Julianı bölgesine bir apartmanın seyir füzeleri ile vurulduğu öğrenildi. Apartmanın saldırı sonrası görüntüleri de paylaşıldı. Kiev Belediye Başkanı da apartmanın füzeyle vurulduğunu açıkladı.

Ukrayna Devlet Acil İdaresi, "Eve isabet eden füze sonucu ölen olmadı" açıklaması yaptı. 

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RusyaKiev'de bir apartman FÜZE SALDIRISIkiev füze saldırısı

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