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Rusya, İngiliz gemisine uyarı ateşi açıldığı anların görüntülerini yayınladı

1 Rus gemisinden İngiliz gemisinin yakınına 3 kez art arda ateş açıldığı görülüyor

25 Haziran 2021 13:35

Rusya, Karadeniz'de sınır ihlali gerekçesiyle müdahale edilen İngiliz HMS Defender muhrip gemisine uyarı atışı yapılmasına ilişkin görüntüleri yayınladı.

İngiliz Donanması'na ait HMS Defender muhrip gemisi Karadeniz üzerinden Kırım kıyılarına girince Rus muhafız gemileri ve Su-24 savaş uçağı tarafından İngiliz gemisine uyarı ateşi açmıştı. Rusya Savunma Bakanlığı, olaydan sonra da İngiliz gemisine yapılan müdahalenin havadan görüntülerini yayınlamıştı.

Bugün de Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) tarafından İngiliz gemisine uyarı ateşi açılmasına ilişkin görüntüleri yayınladı. Görüntülerde Rus askerlerinin yüzü gizlenirken 2 geminin İngiliz gemisini takip ettiği 1 gemiden İngiliz gemisine hoparlörler ile uyarılar yapıldığı görülüyor. İngiliz gemisinin hareketine devam etmesinden sonra ise 1 Rus gemisinden İngiliz gemisinin yakınına 3 kez art arda ateş açıldığı görülüyor.

“Uyarı ateşi açılmadı"

İngiltere Savunma Bakanlığı Basın Ofisi tarafından yapılan açıklamada, “HMS Defender’a yönelik uyarı ateşi açılmadı. Kraliyet Donanması’na ait gemi, uluslararası hukuka uygun olarak Ukrayna kara sularından zararsız bir şekilde geçiş yapıyor” ifadeleri kullanılmıştı.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson’ın Sözcüsü Max Blain ise, “Geminin üzerine ateş edildiğini veya geminin Rus sularında olduğunu söylemek yanlıştır” demişti.

Kaynak: İHA

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