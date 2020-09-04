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Rusya'da zombi şakası yapan sosyal medya fenomenine soruşturma

Ambulanstan inerek otobüs duraklarındaki insanları korkuttu

04 Eylül 2020 11:08

Rusya'da zombi makyajı yapan ve sağlık çalışanı gibi giyinen sosyal medya fenomeni Ivan Sychev kiraladığı ambulanstan inerek otobüs duraklarındaki insanları korkuttu.

Rusya İçişleri Bakanlığı, Sychev'e soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Olay, Rusya'nın Rostov kentinde meydana geldi. Zombi makyajı yapan ve sağlık çalışanı gibi giyinen sosyal medya fenomeni Ivan Sychev kiraladığı ambulanstan inerek otobüs duraklarındaki insanları korkutarak 'şaka' yaptı. Sychev'in takipçilerinden bazıları görüntüleri komik bulsa da bazıları görüntülerin Koronavirüs (Covid-19) salgınına yönelik bir gönderme olduğunu ve bu salgından etkilenenlerle dalga geçildiğini savundu.

Soruşturma başlatıldı

Sychev yaptığı şakanın Koronavirüs salgını ile ilgili olmadığını belirtti ancak Rusya İçişleri Bakanlığı Sychev'e yönelik soruşturma başlatıldığını duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamada, olay karşısında korkan ya da etkilenenlerle iletişime geçileceği ifade edilirken; şakanın yapılması için bir ambulansın kullanılması ve ambulansın sirenlerinin acil durum olmamasına rağmen açılması konusunda soruşturma başlatıldığı belirtildi.

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