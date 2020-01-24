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Rusya'da sirkten kaçan filler ortalığı birbirine kattı

24 Ocak 2020 11:46

Rusya’da sirkten kaçan filler şehir merkezine kaçınca filleri yakalamak için yoğun çaba sarf edildi.
Rusya’nın Ekaterinbug şehrinde sirkten kaçan 2 fil şehir merkezine doğru yürümeye başladı.

Şehir merkezindeki kalabalığın içine doğru giden filleri görenler büyük korku yaşamaya başladı. Bunun üzerine polisler tarafından şehir merkezinde önlemler alınmaya başlandı. Fillerin kaçtığı sirk yetkilileri de kaçan filleri yakalamak için şehir merkezine geldi. Yük kamyonlarının hazır tutulduğu yakalama operasyonunda fillerden biri ayaklarına büyük halatlar bağlanarak yakalanıp ardından sirke geri götürüldü. Diğer fil ise kendisini yakalamaya çalışanlara büyük zorluk çıkardı.

Kendisini yakalamaya çalışanlarla adeta oyun oynayan ve şehirden ayrılmak istemeyen fil, karların üstüne yattı. Sirk görevlilerinin büyük uğraşları sonucunda her 2 fili de yakalayıp sirke geri götürüldü.

 

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rusyasirkten kaçan fillerEkaterinbugşehir merkezinde fil

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