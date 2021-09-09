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Rusya'da okul inşaatına giden valiyi sarhoş bekçi karşıladı

Vali Kozhamyeko, inşaatta bir işçinin bile bulunmadığını tespit etti

09 Eylül 2021 21:12

Rusya'da habersiz bir şekilde okul inşaatını incelemeye giden Primorsky Bölge Valisi Oleg Kozhamyeko, ayakta durmakta zorlanan sarhoş bekçi tarafından karşılandı.

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