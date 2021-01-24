Rusya'da 'Navalni' protestoları sürüyor: Polisin yaşlı kadını tekmelediği anlar kamerada

Almanya’daki tedavisinin ardından Rusya’ya dönen Rus muhalif lider Alexei Navalni, uçağının başkent Moskova’ya inmesinin ardından havaalanı polisi tarafından gözaltına alındı.

Rus muhalif lider Aleksey Navalni'nin Rusya'ya döner dönmez tutuklanmasıyla yükselen tepkilerin ardından dün, ülkenin 70'ten fazla şehrinde binlerce insan hükûmet karşıtı protestolar için sokağa çıktı. Rusya'nın eksi 50 derecenin görüldüğü Yakutsk kentinde bile insanlar soğuğa aldırmadan protestoları sürdürdü ve "Putin yönetimi istifa" mesajı verdi.

Bir göstericiyi gözaltına alan polislerin, önlerine çıkan yaşlı bir kadını tekmeleme anları kameralara böyle yansıdı.