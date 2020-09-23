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Rusya'da mahkumlar metrelerce tünel kazarak ceza evinden kaçtı

23 Eylül 2020 15:07

Rusya’da 6 mahkumun cezaevi içerisinden metrelerce uzunlukta bir tünel kazarak kaçtığı anlaşıldı.

Rusya’ya bağlı Kuzey Kafkasya ülkelerinden Dağıstan’ın Şamhal kentindeki bulunan 2. Nolu cezaevinde uyuşturucu kaçakçılığından hüküm giyen 6 mahkumun uzun süredir bir koğuştan tünel kazmaya başladığı dün gece ise kaçtığı açıklandı. Rusya Soruşturma Komitesi mahkumların kazdığı tünelin cezaevi avlusunun dış kısmında bulunan dereye kadar ulaştığını ve bu mesafenin neredeyse 500 metreyi bulabileceğini aktardı. Mahkumların dün gece saatlerinde harekete geçerek tünele girdiği ve dereden çıkarak uzaklaştığı anlaşıldı. Mahkumların kaçtığı ise sabah saatlerinde fark edildi. Gardiyanların durumu fark ettikten sonra ceza evine ek kuvvetlerin yanı sıra savcıların gönderildiği aktarılırken kaçan mahkumların aranması için çalışma başlatıldığı olayla ilgili ise soruşturma başlatıldığı belirtildi.

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