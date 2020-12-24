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Rusya'da erkek bir meclis üyesi, kadın bakanın dekoltesinin 'dikkatini dağıttığını' ima etti!

Parlamento Başkanı ise milletvekilinin sözünü keserek, mikrofonunu kapadı

24 Aralık 2020 17:51

Rusya Federasyonu’na bağlı Yakutistan’da yerel meclis üyesi Pyotr Ammosov’un, çevrimiçi toplantı sırasında Yakutistan Girişimcilik, Ticaret ve Turizm Bakanı İrina Vısokih’in kıyafetindeki dekoltenin 'dikkatini dağıttığını' ima etmesi tartışma yarattı.

Rusya Federasyonu’na bağlı Yakutistan Cumhuriyeti’nde çevirim içi yapılan yerel meclis toplantısında Pyotr Ammosov adlı meclis üyesi, Yakutistan Girişimcilik, Ticaret ve Turizm Bakanı İrina Vısokih’in raporunu dinledikten sonra, “Bugün, sağlıklı bir erkek olarak, sizin sunumunuza değil, vücudunuzun açık kısmına dikkat ettim. Bu pek iyi değil” dedi.

Bunun üzerine tepki gösteren Vısokih, bu tür ifadelerin kabul edilemez olduğunu ve “gardırobundaki kıyafetleri kimseyle tartışmaya niyeti olmadığını” söyledi.

Parlamento Başkanı ise milletvekilinin sözünü keserek, mikrofonunu kapadı.

Kanyak: DHA

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