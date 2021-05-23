Rusya'da askeri tatbikat sırasında feci kaza; helikopterden sarkıtılan halattan düştüler

Rusya Federasyonu Ulusal Muhafızları’nın (Rosgvardiya) Murmansk bölgesindeki birimleri tarafından bir tatbikat gerçekleştirildi. Eğitim alan ulusal muhafızların helikopterler ile gemiye çıkarma yapıp gemiyi ele geçirerek teröristleri etkisiz hale getirilmesi ve kontrolü sağlamaları planlanıyordu. İki ulusal muhafız helikopterden sarkıtılan halatlardan inişe geçtiği sırada gemiye yaklaşık 15 metre kala aşağıya düştü. Muhafızların olay yerinde hayatını kaybettiği öğrenilirken, o anlar tatbikatı görüntüleyen bir kişi tarafından sosyal medyada paylaşıldı.

Yaşanan kaza doğrulanırken, hayatını kaybeden 2 muhafızın ailelerine destek sağlanacağı belirtildi.

Kazanın nedenine dair soruşturma başlatıldığı aktarıldı.

Kaynak: İHA