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Rusya'da askeri tatbikat sırasında feci kaza; helikopterden sarkıtılan halattan düştüler

2 ulusal muhafız, helikopterden sarkıtılan halattan düşerek hayatını kaybetti

23 Mayıs 2021 13:17

Rusya’da tatbikat sırasında 2 ulusal muhafız, helikopterden sarkıtılan halattan düşerek hayatını kaybetti.

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