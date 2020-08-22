342 kişinin yaşadığı apartmanda doğalgaz patlaması

Rusya'nın Yaroslavl kentinin Batov Caddesi üzerinde bulunan 10 katlı bir binanın beşinci katındaki bir dairede doğal gaz patlaması meydana geldi.

Akşam saatlerinde meydana gelen patlamanın şiddetiyle katlarda çökme yaşandı. Olay yerine Rusya Acil Durumlar Bakanlığına bağlı kurtarma ekipleri, itfaiye ekipleri ve ambulanslar sevk edildi. Binada patlamanın ardından yangın çıkarken, itfaiye ekipleri alevleri söndürebilmek için gece saatlerine kadar yoğun çaba harcadı. Binada çökme meydana gelen bölümlerde 3 kişinin cansız bedenine ulaşıldı, enkaz altından çıkarılan 4 kişinin ise ağır yaralı olduğu açıklandı.

Binanın 1992 yılında yapıldığı ve 120 dairenin bulunduğu, kayıtlara göre 342 kişinin yaşadığı ifade edildi. Patlama sırasında binada 115 kişinin bulunduğu öğrenilirken, 77 kişinin kendi imkanlarıyla dışarı çıktığı aktarıldı