T24 LogoT24 Logo
Haberler

342 kişinin yaşadığı apartmanda doğalgaz patlaması

Patlamada 3 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi ağır yaralandı

22 Ağustos 2020 10:56

Rusya'nın Yaroslavl kentinin Batov Caddesi üzerinde bulunan 10 katlı bir binanın beşinci katındaki bir dairede doğal gaz patlaması meydana geldi. 

Akşam saatlerinde meydana gelen patlamanın şiddetiyle katlarda çökme yaşandı. Olay yerine Rusya Acil Durumlar Bakanlığına bağlı kurtarma ekipleri, itfaiye ekipleri ve ambulanslar sevk edildi. Binada patlamanın ardından yangın çıkarken, itfaiye ekipleri alevleri söndürebilmek için gece saatlerine kadar yoğun çaba harcadı. Binada çökme meydana gelen bölümlerde 3 kişinin cansız bedenine ulaşıldı, enkaz altından çıkarılan 4 kişinin ise ağır yaralı olduğu açıklandı.

Binanın 1992 yılında yapıldığı ve 120 dairenin bulunduğu, kayıtlara göre 342 kişinin yaşadığı ifade edildi. Patlama sırasında binada 115 kişinin bulunduğu öğrenilirken, 77 kişinin kendi imkanlarıyla dışarı çıktığı aktarıldı

 

ETİKETLER

RusyaYaroslavl kentiBatov Caddesidopalgaz patlamasıapartmanpatlama

Diğer Videolar

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 7 Ekim 2020

Furkan Vakfı kurucusu Alparslan Kuytul'dan HDP operasyonlarına tepki: Zulüm zulümdür

S-400’leri taşıyan ikinci konvoy Samsun'dan geçti

Özgü Namal’ın eşi Ahmet Serdar Oral'ın ölümünün ardından yaşadıkları köydeki komşuları konuştu

'Ben de Kaskımı Takıyorum' kampanyası

Karadeniz'in dibinde 19. yüzyıla ait tarihi top bulundu

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Polat: İstanbul biriktirdiklerini bir gecede harcayan...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ekrem İmamoğlu'ndan Beyoğlu Belediye Başkanı'na: Müsamere çocuğu gibi çıkıp... ...

Esra Erol'a katılan konuk: Eşim hamile sevgilisiyle kendi babasına resmî...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Makam odasında mastürbasyon yapan sendika başkanı görevden alındı!...

KKTC'de Halkın Partisi koalisyondan çekilme kararı aldı, hükümet düştü!...

Medeni Kanunu hedef alan ve erkeklere 'boşanmak yerine ikinci eş...

Türk lirasında yeni 'dip noktası': Dolar ve euro tarihi zirveye...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Polat: İstanbul biriktirdiklerini bir gecede harcayan...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ekrem İmamoğlu'ndan Beyoğlu Belediye Başkanı'na: Müsamere çocuğu gibi çıkıp... ...

Esra Erol'a katılan konuk: Eşim hamile sevgilisiyle kendi babasına resmî...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24