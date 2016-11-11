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Rus'un oyunu fragman

11 Kasım 2016 16:30

Zengin ve züppe bir iş adamı olan Serhat Vasbi, büyük bir ekip tarafından tuzağa düşürülür. Ancak bu tuzakta kim haklı, kim kazanıyor, kim kaybediyor ilk bakışta hepsi belirsiz. Hikayenin katmanları açıldıkça hakkını aramanın ve intikamın en çarpıcı öyküsü de karakterleri ve seyirciyi bekliyor.... Levent Özdemir’in senarist, yönetmen ve yapımcı koltuğunda oturduğu Rus’un Oyunu'nu 3 farklı ülkede çekilen ilk yerli sinema filmi ünvanını taşıyor. Zengin bir iş adamını içine düştüğü oyunu, şantajı ve altındaki şaşırtıcı sebepleri anlatıyor. Başrollerinde ise Fırat Tanış, Leonid Kulagin, Anastasiya Klyeva ve Levent Özdemir yer alıyor.

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Rusun oyunufragman

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