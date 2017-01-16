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Ruşen Çakır: İslamcı hareketler, muhalefetteki cazibe ve iddialarını iktidarda adım adım kaybediyorlar

16 Ocak 2017 15:21

Gazeteci Ruşen Çakır, Medyascope.tv'de sunduğu programında Fransız araştırmacı, İslami hareketler uzmanı Olivier Roy’nın Fransızca L’échec de l’Islam politique adlı kitabında bahsettiği İran örneğinden yola çıkarak, "Bu tespitin doğruluğunu arada çok gördük. Mesela Mısır’da kısa süren Müslüman Kardeşler yönetiminde de gördük. Türkiye’de şu anda çok ciddi şekilde görüyoruz. Afganistan’da, başka yerlerde de oldu; ama Türkiye’de yaşadığımızda büyük ölçüde İslamcı hareketlerin, kişilerin muhalefetteyken var olan cazibelerini, çekiciliklerini, iddialarını iktidara geldikleri andan itibaren adım adım kaybetmeleri olayına tanık oluyoruz. Çok kabaca şöyle söyleyebiliriz: Muhalefetteyken –aslında bu sadece İslamcılığın değil tüm hareketlerin meselesi bir anlamda– kaybedecek pek fazla bir şeyleri olmayan hareketler bunlar. Ama iktidara geldikleri andan itibaren kaybedecekleri çok şey var, her şeyden önce iktidar var" ifadesini kullandı

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