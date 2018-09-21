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Rus sinema yıldızı canlı yayında kendisini eleştiren seyirciyi tokatladı

21 Eylül 2018 21:10

Rusya'da sıradışı bir kadın programında ülkenin ünlü sinema oyuncularından Evelina Bledans, Down sendromlu çocuğunun bakımı hakkında kendisini eleştiren seyirciyi tokatladı. Elena Lebedeva adlı izleyici, oyuncunun down sendromlu bir çocuğu olduğunu da hatırlatarak, ''35-40 yaşından sonra çocuk sahibi olmak tehlikeliyken, 49 yaşında tüp bebek yöntemiyle hamile kalma sebebin nedir? Bunu yaparken ne düşündün? Başka bir hasta çocuk daha mı doğurmak istiyorsun?'' dedi. Bu sözlerden sonra stüdyodaki ortam bir anda gerilirken, Evelina Bledans ayağa kalkarak Elena Lebedeva'ya doğru yöneldi. Kadının karşısına geçen oyuncu, kadına tokat atarken, ''Bana istediğini söyleyebilirsin, ama çocuğumu karıştırma'' dedi. Program ekibinin araya girmesiyle Evelina Bledans sakinleştirilirken yayına ara verildi. Evelina Bledans'ın o anları sosyal medyada gündem oldu.

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