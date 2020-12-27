RTÜK Üyesi İlhan Taşçı, 'Ali Ağaoğlu' videosunu paylaştı: Halkın kesesinden borcu silinen görgüsüzün şımarıklığı hız kesmiyor!

RTÜK Üyesi İlhan Taşçı, Ali Ağaoğlu'nun bir fenomen ile TikTok videosunda araba konusunda fiyat pazarlığı yaptığı anları paylaşarak "Millet yokluktan, açlıktan kırılıyor, çöpten yiyecek topluyor; halkın kesesinden borcu silinen görgüsüzün şımarıklığı hız kesmiyor!" diye yazdı. Video sosyal medyada sıkça paylaşıldı.

Haberola.com'da yer alan habere göre görüntüler Ağaoğlu My Mountain Uludağ'dan...

Habere göre, Türkiye’nin farklı illerinden bir araya gelen Club Taycanavar üyeleri 20 adet yeni model elektrikli Porsche araçları dağda sergilediler.