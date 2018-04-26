RTÜK Başkanı: Siyasiler bu seçimde TV ve radyolara reklam verebilir

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Prof. Dr. İlhan Yerlikaya, erken seçimle ilgili, "Demokrasi tecrübemiz çok. Seçim öncesi ve sırasında gerginlikler elbette olur. Bunlar seçimin tadı tuzu. Önemli olan kavga olmamasıdır. Erken seçim, medya için harman üstü dönemdir. Siyasiler bildiğiniz gibi bu seçimde genel, bölgesel, yerel TV ve radyolara reklam verebilecek" dedi. Erciyes Üniversitesine (ERÜ) düzenlenen bir programa katılmak için Kayseri'ye gelen RTÜK Başkanı Prof. Dr. İlhan Yerlikaya, seçimlerle ilgili medyaya sorumluluklar düştüğüne dikkat çekti. Yerlikaya, "Türkiye'nin demokrasi tecrübesi büyüktür. Yıllardır seçimleri yapıyoruz. İnşallah çok güzel centilmenlik yarışı içinde bir demokrasi şöleni şeklinde geçecek diye ümit ediyorum. Gerginlik bu seçimin tadı tuzu. Gerginlik olmadan olmaz. Dolayısıyla onlar çok normal şeyler. Burada medya tabii ki görevini yapacak. Bu aslında harman üstü bir dönem. Biliyorsunuz Radyo Televizyon Üst Kurulu yasasına göre artık siyasi reklam da alınabiliyor" dedi.