T24 LogoT24 Logo
Haberler

RTÜK Başkanı: Siyasiler bu seçimde TV ve radyolara reklam verebilir

26 Nisan 2018 15:45

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Prof. Dr. İlhan Yerlikaya, erken seçimle ilgili, "Demokrasi tecrübemiz çok. Seçim öncesi ve sırasında gerginlikler elbette olur. Bunlar seçimin tadı tuzu. Önemli olan kavga olmamasıdır. Erken seçim, medya için harman üstü dönemdir. Siyasiler bildiğiniz gibi bu seçimde genel, bölgesel, yerel TV ve radyolara reklam verebilecek" dedi. Erciyes Üniversitesine (ERÜ) düzenlenen bir programa katılmak için Kayseri'ye gelen RTÜK Başkanı Prof. Dr. İlhan Yerlikaya, seçimlerle ilgili medyaya sorumluluklar düştüğüne dikkat çekti. Yerlikaya, "Türkiye'nin demokrasi tecrübesi büyüktür. Yıllardır seçimleri yapıyoruz. İnşallah çok güzel centilmenlik yarışı içinde bir demokrasi şöleni şeklinde geçecek diye ümit ediyorum. Gerginlik bu seçimin tadı tuzu. Gerginlik olmadan olmaz. Dolayısıyla onlar çok normal şeyler. Burada medya tabii ki görevini yapacak. Bu aslında harman üstü bir dönem. Biliyorsunuz Radyo Televizyon Üst Kurulu yasasına göre artık siyasi reklam da alınabiliyor" dedi.

ETİKETLER

rtük başkansiyasetçitvradyoerken seçimrtükilhan yerlikaya

Diğer Videolar

İmamoğlu 'Yeşil Alanlar Çalıştayı'nda konuştu: Ekonomik peyzaj yapacağız

Fransa, İngiltere ve Japonya'da 'Aileme göz kulak ol' uygulaması

Dili konserve kutusuna sıkışan yavru köpeği itfaiyeciler kurtardı

Sağlık Bakanı Koca'dan Koronavirüs açıklaması

Koronavirüs'e yakalanan yaşlı çift, yoğun bakımda birbirine böyle veda etti

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 4 Şubat 2020

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Erdoğan'ın Ukrayna'da verdiği selam Rusya basınının gündeminde...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Anayasa Mahkemesi’nden ‘tahliye’ kararlarına direnen mahkemelere tarihi uyarı: Göreviniz yetki...

Türkiye İstatistik Kurumu, Türkiye'nin nüfusunu açıkladı...

Sedat Peker kaçtığı yönündeki haberlerle ilgili konuştu: Balkanlardayım, oturum işlemlerimi...

Ankara Adliyesi’ni karıştıran iddia: Bylock soruşturması krize dönüştü, başsavcı vekili...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Erdoğan'ın Ukrayna'da verdiği selam Rusya basınının gündeminde...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24