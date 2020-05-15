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RTÜK Başkanı'ndan 'Ülke TV' açıklaması: Darbe sevicilerini gülümseten bir ceza olmamalı

"RTÜK'ü töhmet altında bırakacak bir konu değil"

15 Mayıs 2020 16:30

Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, "Bizim aile 50 kişiyi götürür, bizim sitede de 3-5 kişi var, benim listem hazır" sözleriyle ölümle tehditler savuran Sevda Noyan'ın katıldığı Arafta Sorular programı için kanala ceza verilmesi yönünde yapılan başvurularla ilgili, "Darbe sevicilerini, darbeyi övenleri sevindiren ve onları gülümseten bir ceza olmaması gerektiğini düşünüyorum" dedi. 

Sevda Noyan'ın, Ülke TV’de Esra Elönü’nün sunduğu ‘Arafta Sorular’ programındaki "Cebimde listem hazır. Ailemiz en az 50 kişiyi götürür” sözleri üzerine RTÜK üyesi İlhan Taşçı, kanala cezai müyyede uygulanması için başvurmuştu. RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin 'mazeret' bildirerek Kurul toplantısına katılmayınca başvuru görüşülememişti. 

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, kararın üst kuruldaki toplantı sonucunda belli olacağını belirterek "Çok büyütülecek, RTÜK'ü töhmet altında bırakacak bir konu değil" dedi.

Şahin, Dijital Gündem’in 15 Mayıs 2020’de gerçekleştirdiği, “Salgınla Mücadele Sürecinde RTÜK” konulu video konferansta konuştu. 

Şahin konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Ülke TV ile ilgili olarak bu özürler ışığında RTÜK’e bir rapor gelecek. Verilecek müeyyideye ben karar veremem. Üst kuruldaki toplantı sonucunda belli olacak. Bu rapor sonucunda verilecek bir müeyyidenin bir darbe sevicilerini, darbeyi övenleri sevindiren ve onları gülümseten bir ceza olmaması gerektiğini düşünüyorum. Bunları ayırmamız lazım. Darbe söylemleri ve darbe seviciliği ile ilgili olarak darbeyi övenlerin karşısında söylenenleri biz cezalandırmak gibi bir pozisyonda değiliz. Bizim görevimiz milli ve manevi değerler, insani değerler, komşularıyla ilgili söylemler veya yayın ilkeleri ile ilgili bir aykırılık varsa şu anda arkadaşlarımız buna bakıyor. Bunu üst kurula getireceğiz. Üst kurulda bunu daha önce yaptığımız gibi vicdanlarımızla karar vereceğiz. Bu kararı da bütün kamuoyuna ilan edeceğiz. Çok büyütülecek, RTÜK'ü töhmet altında bırakacak bir konu değil."

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