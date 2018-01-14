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Röportaj sırasında çiğ balık yedi: Böyle ye bir daha pişirmezsin!

14 Ocak 2018 13:16

Adapazarı'nda yayın yapan yerel internet sitesinin, balık pazarında vatandaşla yaptığı ropörtaj sırasında ilginç anlar yaşandı. Vatandaşa mikrofon uzatan muhabir, balık fiyatlarını sorarken bir anda görüntüye yaşlı bir adam girdi. Eline bir sardalya balığını alan Fahrettin Müftüoğlu, balığın kafasını koparıp kılçığını ayıklayarak yemeye başladı. Daha soru sorulmadan bu hareketi yapan yaşlı adamı herkes şaşkınlıkla izledi. Balığı çiğ çiğ yiyen yaşlı adam, herkese de tavsiye etti. Vatandaşlara balığı çiğ halde yemeleri yönünde tavsiyelerde bulunan Müftüoğlu, "Bunu da hamsiyi de çiğ yiyorum. Bunu böyle yeseler bir daha pişirmezler. Herkese de tavsiye ederim, besin değeri yüksek" dedi.

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