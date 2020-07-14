Rönesans Holding'in Rusya'daki şantiyesinde isyan çıktı; işçiler ofisleri bastı

Rusya Amur Doğal Gaz İşletme Şantiyesi'nde bu defa yerel işçiler isyan etti, ofisleri bastı.

Ana yüklenici firmalarının Yamata Yatırım ve Rönesans Holding'in olduğu gaz işletme şantiyesinde isyan eden yerel işçilerin Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nı da yapan firma Rönesans bünyesinde ve Rönesans Holding'in taşeronluğunu yapan firmalarda çalışan işçiler olduğu öğrenildi.

Haziran ayının sonralarında Rönesans Holding'e bağlı şantiyede 4500, Yamata Yatırım'a bağlı şantiyelerde 1500 işçinin Covid-19 testi pozitif çıkmıştı. Bu nedenle de şantiyelerdeki Türk işçilerin çoğu ülkeye dönüş yaptığı öğrenildi. Rusya Amur Doğal Gaz İşletme Şantiyesi'nde bu defa yerel işçiler isyan etti.

Gaz işletme şantiyesinde 20 bine yakın işçi çalışmakta ve bu işçilerin bir kısmı Türkiye'den giden işçiler iken, önemli bir kısmı da Amursky ve çevresindeki bölgelerden gelen yerel işçilerden oluşuyor.

Patronların Ensesindeyiz İnşaat İşçileri Ağı'nın aldığı bilgilere göre yerel işçiler bir süredir anlaşmış oldukları ücret miktarından eksik olarak ödenen maaşları ile ilgili sorun yaşamaktaydı. Yaklaşık her ay 150 dolar eksik maaş alan yerel işçiler sorunlarının çözümü için çeşitli şirketlerin yetkilileriyle yaptıkları görüşmelerde tatmin edici sonuç alamayınca şantiye alanında isyan ettiler.

İsyan eden işçilerin bir kısmı direk Rönesans Holding elemanı iken geriye kalan işçiler ise yine Rönesans Holding'in taşeronluğunu yapan Türk firmaları. Bu firmalar, Pondere Industry, 2A Montek Mühendislik, Piramit Endüstriyel Montaj, Kalkedon Enerji ve Mühendislik firmaları.

Videoda, isyan sırasında işçilerin ofisleri bastığı ve tahrip ettiği, şirket araçlarını ters çevirdiği gözleniyor.

Gece geç saatlere kadar süren ve marketlerin de yağmalandığı isyana bir süre sonra Yamata Yatırım bünyesinde çalışan yerel işçilerde destek verdi.

Olayların büyümesi üzerine Rus polis güçleri biber gazıyla işçilere müdahale etti. Silah seslerinin de duyulduğu müdahale sonrası çok sayıda işçi gözaltına alınırken Rus Özel Kuvvet Polisi şantiye giriş çıkışlarında kontrol noktaları kurdu.

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