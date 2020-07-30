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3 kişinin yaralandığı kazada, römorktan dökülen 10 ton buğday karayolunu trafiğe kapattı

30 Temmuz 2020 15:37

Sivas’ın Kangal ilçesinde traktörle, otomobilin çarpıştığı trafik kazasında 3 kişi yaralanırken traktör römorkunda bulunan 10 ton buğday Sivas-Malatya karayolunu trafiğe kapattı.

Traktörün çapmasıyla  hurdaya dönen ticari taksinin şoförü V.Z. ve araçta bulunan iki kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Kangal ilçe hastanesine kaldırıldı. Kazada, traktörün römork bölümünde bulunan yaklaşık 10 ton buğday kara yoluna saçıldı. Kara yolunun kısa süreli olarak araç trafiğine kapatan buğdaylar kara yolları ekipleri tarafından temizlendi.

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