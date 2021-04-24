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Romatizma hastalarına Koronavirüs aşısı uyarısı

"Romatizma ilacı kullanan hastaların aşılarının oluşturduğu antikor yanıtları daha az olabilir"

24 Nisan 2021 12:56

Romatizma hastalarının tedavi nedeniyle bağışıklık sistemini baskılayıcı ilaçlar kullandığını anlatan Romatoloji Uzmanı Dr. Zühre Sarı Sürmeli, bu kişilerin mutlaka Koronavirüs aşılarını olması gerektiğini belirtti.

Hem hastalıklarının doğası gereği hem kullandıkları bağışıklık sistemini baskılayıcı ilaçlar nedeniyle romatizma hastaları, Koronavirüs de dahil olmak üzere birçok enfeksiyona yatkın oluyor.

Bu nedenle hastaların mutlaka Koronavirüs aşılarını yaptırmaları gerektiğini anlatan Medicana International İstanbul Hastanesi Romatoloji Uzmanı Dr. Zühre Sarı Sürmeli, "Koronavirüs gibi şiddetli bir enfeksiyon, bizim hastalarımızda maalesef genel popülasyona nazaran daha şiddetli seyredebilir. Bu kişilerde ağır zatürreeler, hastaneye yatışlar ve ölüm oranları diğer kişilere oranla daha fazla olabileceği için mutlaka tüm romatizma hastalarına Koronavirüs aşısı olmasını öneriyorum" dedi.

Dr. Zühre Sarı Sürmelikoronavirüs aşısıRomatizma hastaları

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