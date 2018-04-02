Romanya'da Türk Milli Takım kafilesine saldırı

Romanya'da saldırıya uğrayan boks milli takım kafilesi yurda döndü. 22 yaş altı Kadın ve Erkek Avrupa Boks Şampiyonası Romanya'nın Targu Jıu şehrinde 22 Mart-2 Nisan tarihleri arasında yapıldı. Dünkü final karşılaşmasında erkekler 64 mindere çıkan milli boksör Tuğrulhan Erdemir, mücadelede üstün dövüşmesine rağmen hakem kararıyla yenik sayıldı. Gürcü sporcu Lasha Guruli'nin galip sayılması üzerine, salonda bulunan Türk kafile itirazlarda bulunarak protesto etti. Yaşanan olayların ardından Rumen güvenlik güçleri Türk kafilesine saldırarak, fiili müdahalede bulundu ve sporcuları etkisiz hale getirdi. Kollarından bağlanan ve sert müdahaleye maruz kalan milli sporcular sorguya da alındı. Yaşanan arbedede vücutlarının çeşitli yerlerine darbe alan ve kaşı açılan sporcular da oldu. Şampiyonanın ardından yurda dönen kafileyi Sabiha Gökçen Havalimanı'nda Boks Federasyonu'ndan yetkililer karşıladı. 2 Dünya ve 1 Avrupa şampiyonluğu bulunan milli boksör Tuğrulhan Erdemir, Rumen güvenlik görevlilerinin kendilerine saldırdıklarını dile getirerek, "Biliyorsunuz Avrupa Şampiyonası'ndan geldik. Final müsabakasındaydık. Rahat bir şekilde maçı önde götürüyordum. Rakibim bir yumruk bile vurmadı. Maç bizde diye sevindiğimiz halde rakibimin eli kalktı. O bile şaşırdı. Herkes şaşırdı. Çok zoruma gitti. Ağladım. Ben 2 kere Dünya, 1 kere Avrupa şampiyonu olmuşum. O kadar emek vermişim. Yenilmedim ama yenilmiş duruma düştüm. Üstelik bir de kavga çıktı. Güvenlik görevlileri bize saldırdılar. Kavga oldu. Yumruklaşma oldu. Madalya töreninde tribün bırakmadı. Yuhaladılar. Herkes 'Türkiye Türkiye' diye bağırdı. Ben ikinci oldum ama sadece madalya bende. Herkes biliyor, herkes gördü. Yazıklar olsun onlara" dedi.