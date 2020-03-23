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Romanya'da onlarca kişi, Koronavirüs salgınına rağmen ayin sonrası aynı kaşıktan 'şifalı su' içti

23 Mart 2020 17:55

T24 Dış Haberler

Romanya’nın Cluj-Napoca kentindeki Metropolitan Katedrali'nde bir rahip, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınının yayıldığı bu günlerde, açık havada yapılan ayin sonrası aynı kaşıktan onlarca kişiye ‘şifalı su’ içirdi. Kilise Sözcüsü Bogdan Ivanov, rahibin Rumen Ortodoks Kilisesi (BOR) Patriği’nin tavsiyelerini takip ettiğini açıkladı.

Mediafax.ro'nun haberine göre, pazar günü (22 Mart 2020) onlarca insan, açık havada gerçekleştirilen ayin sonunda ‘şifalı su’ içmek için katedralin önünde sıraya girdi. Ayin sonrası çekilen görüntülerde, herkesin aynı kaşığı kullanarak bir rahibin elinden suyu içtiği görüldü.

Kilise yönetimine görüntüler sonrası tepki gelirken, rahibin patriğin tavsiyelerini takip ettiği açıklandı. Kilise Sözcüsü Bogdan Ivanov, “Olağan prosedür takip edildi. Ayine gelenler, bunu her zaman paylaşan ve başkalarının kısıtlamasına sahip olmayan eski inananlardır. Askeri tüzük gibi işler inançsız kiliselerde yapılacaktır "dedi.

Cluj-Napoca Kaymakamı Mircea Abrudean, konunun görüşüldüğünü ve böyle bir olayın tekrarlanmayacağını açıkladı. Abrudean, "Soruşturma başlatacağız ve konuyu açıklığa kavuşturacağız. Kuralların istisnası yok, kim olursa olsun" dedi.

Romanya'da bugüne kadar toplam 576 yeni tip Koronavirüs (Covid-19) vakası tespit edilirken, hastalıktan dolayı 5 kişi hayatını kaybetti.

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