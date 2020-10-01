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Roma efsanesi Totti'den, gönderdiği videoyla komadan uyanan Lazio'lu futbolcuya ziyaret

"Yardımcı olacağımı bilseydim daha önce gönderirdim"

01 Ekim 2020 12:16

Roma efsanesi Francesco Totti 9 ay kaldığı komadan kendisinin gönderdiği video sayesinde çıkan Roma taraftarı genç kadın futbolcuyu hastanede ziyaret etti. Ziyaret sırasında duygusal anlar yaşandı.

İtalya Serie A ekibi Lazio'nun kadın takımında oynayan genç futbolcu Ilenia Matilli, Aralık ayında geçirdiği kaza sonucu komaya girmiş ve uzun süre uyanamamıştı. Matilli'nin uyanmasına, Lazio'nun ezeli rakibi Roma'nın efsanesi Francesco Totti'nin yolladığı video vesile olduğu söylenmişti. 

Haberler.com'da yer alan habere göre Totti, komadan uyanan 19 yaşındaki genç kadın futbolcuyu hastanede ziyaret etti. 44 yaşındaki efsane isim, Matilli ile yaklaşık 1.5 saat vakit geçirdi. Roma formasını imzalayan Totti, genç isimle birçok fotoğraf çektirdi.

"Yardımcı olacağımı bilseydim daha önce gönderirdim"

Totti ile buluştuğu için mutlu olan Ilenia Matilli, efsane isimden yeniden buluşmak için söz aldı.

Hastane çıkışında açıklamalarda bulunan Totti, "Benim için çok güzel ve dokunaklı bir andı. Umarım onun için çok daha fazlası olmuştur. Çok mutu oldum. Ilenia konuşamıyor ancak sarıldık ve sonrasında ağlamaya başladı. Yardımcı olacağımı bilseydim videoyu daha önce gönderirdim. Taburcu olur olmaz yeniden görüşeceğiz" dedi.

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