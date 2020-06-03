T24 LogoT24 Logo
Haberler

Roma döneminden kalma tarihi sütunun üzerine duvar örüldü

03 Haziran 2020 11:12

Bolu'da İzzet Baysal Caddesi’ndeki, 1970'li yıllarda yeniden inşa edilen Aslahaddin Camisi’nin avlusunun çevreleyen duvarı, Roma döneminden kaldığı tahmin edilen sütunun üzerine yapıldı. Mahallenin yaşlıları eskiden tarihi sütunun musalla taşı olarak da kullanıldığını söyledi.

Akpınar Mahallesi'nde bulunan Bolu’nun en eski camilerinden Aslahaddin Camii, 1970'li yıllarda bir hayırsever tarafından yeniden inşa edildi. Ancak caminin avlusunu çevreleyen duvarın tarihi sütunun üzerine örülmesi, çevredeki vatandaşların tepkisini çekiyor. Roma dönemine ait olan sütunun üzerinde yazılar olduğu da görülüyor.

Mahallede yaşayan yaşlı vatandaşlar, 40 yıl önce tarihi sütunun üzerinde imamların ezan okuduğunu ve taşın cenaze namazlarında musalla taşı olarak kullanıldığını söyledi. 

ETİKETLER

boluizzetbaysalAslahaddin Camisiroma döneminden kalma sütüunavlu duvarımusalla taşı

Diğer Videolar

'Fark Yaratanlar'da bu sezon: Deneye Hayır Derneği

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 18 Temmuz 2020

Jandarma Komutanlığı'nın hizmet binasına ateş eden saldırgan işte böyle görüntülendi

İkinci elde fiyatlar sıfırı geçti

Suruç katliamı anmasına çağrı yapan gençlere müdahale

AKP Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ’dan 'erken seçim' açıklaması

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Türkiye'ye karşı enerjiden bölgesel işbirliğine kadar bütünsel ve uzun...

Yerbilimci Naci Görür: İstanbul depremi için son zaman dilimindeyiz; Kanal...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

İlker Kaleli'nin 'aksanlı İngilizcesi' sosyal medyanın gündeminde...

Macron protestocularla tartıştı: Sayın Cumhurbaşkanı siz benim çalışanımsınız...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

'Huysuz Virjin' karakteriyle tanınan Seyfi Dursunoğlu hayatını kaybetti...

'Huysuz Virjin'e ekranlar yasaklanmıştı: Türkiye tarafından 40 senedir kabul edilmiş...

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı ve seyahat...

Prof. Naci Görür: Marmara depremi "Geliyorum" diye bağırıyor; çok korkuyorum...

Acun Ilıcalı'dan Sağlık Bakanı Koca'nın Survivor eleştirisine yanıt geldi: İstenmeden...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Türkiye'ye karşı enerjiden bölgesel işbirliğine kadar bütünsel ve uzun...

Yerbilimci Naci Görür: İstanbul depremi için son zaman dilimindeyiz; Kanal...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

İlker Kaleli'nin 'aksanlı İngilizcesi' sosyal medyanın gündeminde...

Macron protestocularla tartıştı: Sayın Cumhurbaşkanı siz benim çalışanımsınız...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24