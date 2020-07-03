Rol arkadaşları ve vatandaşın gözünden Kemal Sunal: "Bu ülkenin derdi, Kemal Sunal'ın derdiydi"

7’den 70’e herkesin kalbini fetheden ve insanları televizyon ekranlarına kilitleyen Kemal Sunal, yaklaşık 80 filmde rol aldı. 3 Temmuz 2000’de geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitiren Türk sinemasının unutulmaz sanatçısı Sunal’ı, rol arkadaşları İlyas Salman, Hababam sınıfı oyuncuları ve Meltem Cumbul anlattı. Salman, Sunal'ın halkın derdini kendine dert eden bir sanatçı olduğunu söyleyerek, "Bu ülkenin derdi, Kemal Sunal'ın derdiydi" dedi.

Kaynak: DW Türkçe