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Roger Water'tan “Neo-faşizm yükselişte” mesajı

10 Ekim 2018 18:30

Pink Floyd'un eski üyesi Roger Waters'ın, dün Brezilya'da verdiği konserde ekrana “neo-faşizm yükselişte” başlığıyla dünyanın birçok ülkesinden isimlerin yer aldığı bir liste yansıtıldı. Geçtiğimiz haftasonu başkanlık seçimlerinde 2. tura yükselen aşırı sağın adayı Jair Bolsonaro'yu gören seyircilerden uğultu yükseldi. Konser sırasında seçimlerde Bolsonaro karşıtları tarafından kullanılan #Elenao (O olmasın) sloganı da ekrandaydı. “Neofaşizme Direnin” mesajlarının yanı sıra verilen listede Brexit taraftarı Nigel Farage ve ABD Başkanı Trump da yer aldı. Brezilya'da pazar günü yapılan devlet başkanlığı seçimleri 2. tura kaldı. Bolsonaro, oyların çoğunluğunu alsa da yüzde 50 barajını aşamadı. Seçimin 2. Turu 28 Ekim'de yapılacak. İngiliz rock müziğinin ikonları arasında yer alan Waters, Us+Them (Biz ve Onlar) isimli dünya turuna Brezilya'daki Sao Paulo, Salvador, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, Curitiba and Porto Alegre konserleriyle devam edecek. Kaynak: (Medyascope)

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