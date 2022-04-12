Rögar patlaması nedeniyle insanlar kaçışırken...

Amerikalılar ve turistler korkuyla meydanı boşalttı, yaşanan panik cep telefonları ile kaydedildi. Olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Yetkililer, patlamanın rögarda meydana geldiğini açıkladı. New York İtfaiyesi 3 rögar kapağında çıkan yangına müdahale etti. Rögardaki patlamanın sebebi ve olayda yaralanan olup olmadığına dair bilgiyse paylaşılmadı.