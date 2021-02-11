Rögar kapağını çaldılar, yoldan geçen kadın rögara düştü

İzmir'in Buca ilçesinde yaşayan 85 yaşındaki Perihan E., kapağı birkaç gün önce hırsızlar tarafından çalındığı öğrenilen rögarın içine düştü.

Sabah olmasından dolayı Perihan E, bir müddet rögarın içinde kalırken, işe giden bir vatandaş sesini duyarak durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelenler tarafından çıkarılan Perihan E'ye yapılan ilk müdahalede ayağında ve kolunda kırıklar olduğu tespit edildi.

İlk görüntülerde 2 kişinin rögar kapağını kaldırıp götürdüğü görülürken, diğer görüntüde de Perihan E'nin rögara düştüğü görülüyor.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.