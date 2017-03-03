Rod Stewart'ın 'IŞİD' katliamlarını anımsatan videosuna tepki yağmuru

Dünyaca ünlü İngiliz müzisyen Rod Stewart, eşi Penny Lancaster ve arkadaşlarıyla Abu Dabi'de gezerken çektiği bir video, IŞİD katliamlarını anımsattığı için eleştiri oklarının hedefi oldu. İngiliz Daily Mail gazetesinin haberine göre; 72 yaşındaki şarkıcı, bir arkadaşından dizlerinin üzerine çökmesini istiyor ve terör örgütü IŞİD’in cinayetlerine benzer bir şekilde boğaz kesme hareketi yapıyor. Stewart’ın bu hareketi “iğrenç”, “aptalca” ve “kurbanlara ve ailelerine karşı saldırganca” olarak nitelendirildi. İnsanlar Stewart’ın “sir” unvanının alınması çağrısında bulundu. Konuya ilişkin bir özür açıklaması yapan Stewart, Abu Dabi’deki konserinden önce etrafta muziplik yaptığını savunarak, IŞİD katliamlarını değil, “Game of Thrones” dizisinden bir sahne canlandırdığını söyledi. Videonun yanlış anlaşıldığını ifade eden ünlü yıldız, “Rencide olanlara en kalbi özürlerimi sunuyorum” dedi.