Rock grubunun klibinde Davutoğlu yer aldı: Beynimi yıkayamazsın, beni kontrol edemezsin

İngiliz rock grubu Muse'un son klibinde Başbakan Ahmet Davutoğlu var. "Güçlü olduğunu düşünüyorsun ama imparatorluğun yıkılıyor" gibi sözlerin olduğu 'Defector' adlı şarkının videosunda Obama'dan Snowden'a pek çok tanıdık sima var. Grubun Türkiye'deki seçimlerden hemen sonra, yani 8 Haziran’da yayımlanacak yeni albümü ‘Drones’dan ‘JFK + Defector’a (JFK+ Mülteci) çektiği klipte dünya liderlerinden ve çeşitli politik simalar da yer alıyor. John F. Kennedy'nin 1961'de yaptığı bir konuşmayla açılan videoda Saddam Hüseyin'in heykelinin yıkılmasından ABD Ulusal Güvenlik Ajansı NSA’in istihbarat bilgilerini sızdıran Edward Snowden’a kadarpek çok isim yer alıyor. 'Güçlü olduğunu düşünüyorsun ama imparatorluğun yıkılıyor' gibi sözlerin olduğu şarkının videosunda Ahmet Davutoğlu da görünüyor. Klibin 1.08'inci dakikasında, Rasmussen ve diğer liderler de çıktıktan sonra, Davutoğlu da görünüyor ve tüm bu görüntülerin üzerine bir gülle patlıyor. Şarkının sözleri "Beynimi yıkayamazsın, beni kontrol edemezsin, ben özgürüm" şeklinde.