Robot hemşire Mabu ile tanışın...

Hasta olduğumuz zamanlar genelde kendimizi en duygusal hissettiğimiz anlardır. Biri olsun isteriz hastayken kahrımızı çeksin ilaç vakitlerimizi hatırlatsın kısacası her türlü ihtiyacımızı karşılasın. Aslında biz sizin tüm bu isteklerinize karşılık verecek birini tanıyoruz. San Francisco merkezli dijital sağlık firması tarafından üretilen Mabu. Yapay zeka (AI) ve robotlar artık her sektöre dahiller. Sağlık sektörü de bunlardan sadece biri. Yapay zeka artık kanseri tespit ediyor ve robotlar da hemşirelik görevini üstleniyor. Mabu, tüm ihtiyaçlarınıza çözüm oluyor Mabu, size hem arkadaşlık ediyor hem de sağlık kontrolünüzü sağlıyor. Mabu sizinle kişilik ve tedavi ihtiyaçlarınıza göre düzenlenmiş günlük konuşmalar yapıyor ve sağlık uzmanınıza sizin hakkınızda geri bildirim gönderiyor. Size, hatırlatıyor ve sürecinizi takip ediyor. Yüz takip sistemi ile de sizi takip edebiliyor ve bu sayede göz teması kurduğunuzda sizin ile iletişime geçiyor.