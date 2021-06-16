Rizeli vatandaşın AKP isyanı: Bu milleti bunlar perişan etti; bu günden sonra günahımı vermem

Rizeli bir vatandaşın AKP'yi eleştirerek hükümetin politikalarına tepki gösterdiği video sosyal medyada gündem oldu.

Sokak Kedisi Youtube kanalına konuşan Güneysulu olduğunu söyleyen vatandaş, ekonomideki kötü gidişi eleştirdiği konuşmasında "Benim gibi adamın, emekliyim, 7 tane icrası var. Türkiye'nin şu anda yüzde 80'i icralık. En temiz Karadeniz idi en pis Karadeniz oldu şu an. Beş maaş alan var. Sen vatandaşına 1 lira 3 lira zekat vermiyorsun, dilenci almıyor onu. Ülkeyi yönetenlere haykırıyorum, gelsin benim için suç duyurusunda bulunsunlar," dedi.

Vatandaş, Sedat Peker'in açıklamalarını da hatırlatarak "Türkiye Cumhuriyeti mafyaya teslim mi oldu?" diye sordu.

Erdoğan'a da seslenen vatandaş, "Bana kumanya verme bana hakkımı ver" dedi.