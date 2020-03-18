Rizeli çobandan Koronavirüs'e türkü

Sosyal medya hesabından paylaştığı türkülerle ön plana çıkan Rizeli çoban, bu kez de tüm dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs'e türkü yazdı. Rizeli vatandaş, daha önce de keçileriyle çektiği videoları sosyal medya hesabından paylaşmıştı.

Sosyal medya hesabından paylaştığı türküler ve keçileriyle gündeme gelen Güney, Çayeli ilçesi Karaağaç köyünde yaşıyor. Güney, daha önce köyde beslediği keçilerini çektiği video ile sosyal medyada ilgiyle karşılanmıştı. Videoda, armut ve salatalık yiyen Güney'e keçileri rahat vermiyor. Paylaşılan bir diğer görüntüde ise çoban, söylediği türküyü keçilerin dinlemesini sağlıyor.