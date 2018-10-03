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Rize'de dere yatağındaki 7 katlı apartmanın yıkımına başlandı

03 Ekim 2018 17:47

Riza'nin Muradiye beldesinde, 2 Ağustos'ta meydana gelen sel ve heyelanda Kömürcüler köyünde gündeme gelen, sahibinin 'İmar Barışı'ndan yararlanmak için başvuruda bulunduğu dere yatağına inşa edilen 7 katlı binanın yıkımına başlandı. Rize'de, 2 Ağustos'ta, 24 saatte metrekareye düşen 100 kilogram dolayında şiddetli yağışın etkisiyle oluşan sel ve heyelanda merkeze bağlı Muradiye ve Salarha beldelerinde ev ve işyerlerinin zemin ve bodrum katlarını su bastı, altyapıda hasarlar oluştu. Muradiye beldesi Kömürcüler köyünde, gündeme gelen dere yatağına inşa edilen 7 katlı bina da selden hasar gördü. 25 yıl önce 3 katlı inşa edilen, ardından ise ilave katlarla 7 kata çıkan dere yatağındaki bina için sahibi 'imar barışı' başvurusunda bulundu. Tartışılan 7 katlı bina ile ilgili karar verildi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, arazisini kamulaştıracağı bina için yıkım kararı aldı. Bina sahipleri ile imzalanan sözleşme ile kamulaştırılan arazi yeşil alan ilan edildi, binanın yıkımına başlandı. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri, bu sabah boşaltılan bina çevresinde güvenlik önlemi aldı. Binanın bulunduğu sokak araç ve yaya trafiğine kapatıldı. Çevredeki binaların elektrikleri kesildi. Ekipler, binanın yıkımına başladı.

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