Rize'de tartışma yaratan çay bardağı şeklindeki 'Çay Çarşısı'nın yapımı sürüyor

Rize’de tartışma yaratan, çay bardağı şeklinde tasarlanan ‘Çay Çarşısı’nın yapımı sürüyor.

Çay bardağı figürü ile Rize’de tartışma yaratan Çay Çarşısı’nda çalışmalar devam ediyor. Tamamlandığında içerisinde çayın serüvenini anlatan müze ve 13D sinema salonuyla hizmet verecek olan Çay Çarşısı 29 metrelik devasa çay bardağı ile de Rize’nin sembolü olacak. Çay Çarşısı ile çay işletmelerinin pazarlama kapasitelerini geliştirmek ve bunlara bağlı olarak Rize’yi ziyaret eden yerli ve yabancı turist sayısını artırarak turizmden elde edilen gelirlerin üst rakamlara taşınması hedefleniyor.

Rize Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Erdoğan’dan Çay Çarşısı Projesi’nin son durumu hakkında bilgi alan Rize Valisi Kemal Çeber, “İlimizle özdeşleşen ve ilimizi sembolize eden pek çok doğal ve tarihi güzelliğe sahibiz. Yapımı devam eden Çay Çarşısı’da tamamlandığında ilimizin önemli sembollerinden biri haline gelecek. İlimizin en önemli ticaret kaynaklarından biri olan çayımızın pek çok çeşidini burada tanıtma imkanı bulacağız. Bu proje ile sadece Türkiye’de değil ilimize gelen turistlerin ziyaretleri ile birlikte uluslararası alandan da ürünlerimizi sergileme imkanı elde edeceğiz. Bunların yanı sıra Çay Çarşısı içerisinde yer alacak olan sosyal alanlarla birlikte hemşehrilerimizi ve gelen misafirlerimizi en güzel şekilde ağırlamayı hedefliyoruz. Ayrıca alanda yer alan dükkanlarımızda sadece çay değil ilimize özgü diğer ürünleride sergileme imkanımız olacak. Buda bizlere ticari ve kültürel anlamda büyük katkılar sağlayacak” dedi.

Öte yandan çay bardağı şeklinde tasarlanan yapı tartışmalara sebep oldu.

AKP'li Rize Belediyesi, 2016 yılında meclis Kararı ile 10 bin 45 metrekarelik sahil dolgu alanının amacı dışında kullanılmamak üzere çay çarşısı yapımı için Rize Ticaret Borsasına tahsisine karar verdi. 2020 yılı Ocak ayında ihalesi yapılan ve toplam maliyeti 19.5 milyon lira olan projenin yüzde 75'ini yani 14 milyon 649 bin lirasını DOKAP'ın (Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı) karşılanacağı belirtildi.

DOKAP hakkında Sayıştay hazırlanan 2019 yılı denetim raporunda, “Belediye tasarrufuna bırakılan sahil dolgu alanına yapılacak olan “Çay Çarşısı Güdümlü Projesine” ait arazinin Rize Ticaret Borsasına tahsisine ait işlemin hukuki dayanağının bulunmadığı düşünülmektedir” denildi.