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Rize'de kuaföre gidenlerin isim, telefon numaraları ve adresleri kayıt altına alınıyor

11 Mayıs 2020 13:07

Tüm Türkiye’de olduğu gibi Rize’de de berberler, kuaförler ve güzellik salonları, İçişleri Bakanlığı’nın yayınladığı genelge ile belirlenen kurallar çerçevesinde bugün açıldı. 21 Mart’tan bu yana faaliyetleri geçici olarak durdurulan berber ve kuaförler, bugünden itibaren tekrar faaliyete başlarken, İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge ile sosyal mesafe kurallarına uyularak açılan berberlerin önlerinde müşteriler sıra beklemeye başladı.

Rize'de ise Berberler Kuaförler ve Güzellik Salonu İşletmecileri esnaf odası  ile İl Sağlık Müdürlüğü ortak bir karara imza attı. Karara göre; berbere veya kuaföre gelen her vatandaş isim, telefon numarası ve adresi alınmak üzere kaydedilecek. Böylelikle olası bir olumsuzlukla karşı karşıya kalındığında vatandaşlarla kolaylıkla ulaşılabilinecek.

Konuyla ilgili bilgiler veren Rize Berberler Kuaförler ve Güzellik Salonu İşletmecileri Esnaf Odası Başkanı Mustafa Gündoğan, “İl Pandemi Kuruluyla karar aldık. Her müşterinin çizelgesini tutuyoruz. Kaçta geldi, adı soyadı, telefonu ve kim tarafından tıraş edildi. Eğer o salonlara gelmiş olan bir hasta vaka oluşursa o kuaförden o çizelgeler alınacak kimlerle teması olduğu, ondan sonra kimlerin geldiği bulunup bu kişilerinde testleri olacak. Amacımız hastalık olursa o insanlara kısa sürede ulaşabilmek” ifadelerini kullandı.

 

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